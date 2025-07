Liverpool « bouleversé » par la mort de Diogo Jota

Le club de Liverpool s'est dit 'bouleversé par le décès tragique' de son attaquant Diogo Jota. Le Portugais est mort avec son frère dans un accident de la route survenu dans la nuit en Espagne.

'Le Liverpool FC ne fera aucun autre commentaire pour le moment et demande à ce que la vie privée de la famille, des amis, des coéquipiers et du personnel des clubs de Diogo et André soit respectée, alors qu'ils tentent de surmonter cette perte inimaginable', indique le club dans un communiqué.

Diogo Jota, âgé de 28 ans et natif de Porto, avait rejoint les Reds en septembre 2020 contre 49 millions d'euros en provenance de Wolverhampton avec un statut de recrue-phare. En cinq années, l'ailier ou avant-centre au profil technique s'est imposé comme un titulaire régulier. Il a disputé une finale de Ligue des champions, en 2022, et a participé activement à la campagne victorieuse lors du dernier championnat d'Angleterre.

La nouvelle de la mort de l'attaquant portugais est 'inattendue et tragique', a pour sa part réagi le Premier ministre portugais Luis Montenegro. 'C'est une journée triste pour le football et pour le sport national et international', a-t-il écrit sur X, en saluant 'un athlète qui a beaucoup honoré le Portugal'. 'Je transmets aux membres de la famille les plus sincères condoléances', a ajouté le chef du gouvernement.

L'international portugais (48 sélections, 14 buts), qui a remporté une deuxième Ligue des nations avec la Seleçao il y a un mois, avait annoncé voilà quelques jours s'être marié le 22 juin, en publiant sur le réseau social X des photos de la cérémonie, avec son épouse et ses trois enfants.

L'accident a eu lieu vers 00h30 sur une autoroute de la province de Zamora en Espagne, au niveau de la commune de Cernadilla. Le véhicule a fait une 'sortie de route' avant de prendre feu, a indiqué la Garde civile. Les frères étaient décédés lorsque les services d'urgence sont arrivés, a-t-elle ajouté.

/ATS