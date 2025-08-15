Deux femmes alémaniques visent la présidence du Centre au Parlement

Les conseillères nationales Maya Bally et Yvonne Bürgin sont candidates à la présidence du ...
Deux femmes alémaniques visent la présidence du Centre au Parlement

Deux femmes alémaniques visent la présidence du Centre au Parlement

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Les conseillères nationales Maya Bally et Yvonne Bürgin sont candidates à la présidence du groupe parlementaire du Centre au Parlement. Le délai d'inscription courait jusqu'à vendredi midi. Aucune autre candidature n'a été annoncée.

L'élection aura lieu lors de la séance du groupe parlementaire le 16 septembre, indique le parti vendredi dans un communiqué. Les candidatures seront examinées et des auditions organisées d'ici là.

La candidature de l'Argovienne Maya Bally n'a été connue qu'à la fin du délai d'inscription, tandis que la Zurichoise Yvonne Bürgi avait déjà signifié son intérêt quelques jours plus tôt. Le groupe parlementaire du Centre recherche une nouvelle présidence en raison de la nomination du Valaisan Philipp Matthias Bregy à la tête du parti.

/ATS
 

Actualités suivantes

Deux femmes alémaniques visent la présidence du Centre au Parlement

Deux femmes alémaniques visent la présidence du Centre au Parlement

Suisse    Actualisé le 15.08.2025 - 12:59

Berne envoie une aide d'urgence au Monténégro, sous les flammes

Berne envoie une aide d'urgence au Monténégro, sous les flammes

Suisse    Actualisé le 15.08.2025 - 11:42

Berne envoie une aide d'urgence au Monténégro, sous les flammes

Berne envoie une aide d'urgence au Monténégro, sous les flammes

Suisse    Actualisé le 15.08.2025 - 11:45

L'ATE lance une pétition contre l'interdiction du 30 km/h

L'ATE lance une pétition contre l'interdiction du 30 km/h

Suisse    Actualisé le 15.08.2025 - 10:01

Articles les plus lus

Une rente de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Une rente de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 14.08.2025 - 21:29

La Suisse « déçue » par l'échec sur le plastique et veut une pause

La Suisse « déçue » par l'échec sur le plastique et veut une pause

Suisse    Actualisé le 15.08.2025 - 09:15

L'ATE lance une pétition contre l'interdiction du 30 km/h

L'ATE lance une pétition contre l'interdiction du 30 km/h

Suisse    Actualisé le 15.08.2025 - 10:01

Berne envoie une aide d'urgence au Monténégro, sous les flammes

Berne envoie une aide d'urgence au Monténégro, sous les flammes

Suisse    Actualisé le 15.08.2025 - 11:45

Drame à la piscine des Mélèzes: le garçon a été retrouvé

Drame à la piscine des Mélèzes: le garçon a été retrouvé

Suisse    Actualisé le 14.08.2025 - 14:31

La Zurichoise Yvonne Bürgin veut la présidence du groupe du Centre

La Zurichoise Yvonne Bürgin veut la présidence du groupe du Centre

Suisse    Actualisé le 14.08.2025 - 15:19

Une rente de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Une rente de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 14.08.2025 - 21:29

La Suisse « déçue » par l'échec sur le plastique et veut une pause

La Suisse « déçue » par l'échec sur le plastique et veut une pause

Suisse    Actualisé le 15.08.2025 - 09:15