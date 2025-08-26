Décès d’un ado à scooter à Lausanne: perte de maîtrise privilégiée

A la suite du décès ce dimanche d’un jeune homme circulant à scooter, le Ministère public vaudois ...
Décès d’un ado à scooter à Lausanne: perte de maîtrise privilégiée

Décès d’un ado à scooter à Lausanne: perte de maîtrise privilégiée

Photo: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

A la suite du décès ce dimanche d’un jeune homme circulant à scooter, le Ministère public vaudois a décidé de communiquer mardi les premiers éléments de son enquête. La thèse d’une perte de maîtrise de la victime, qui portait un casque, est à ce stade privilégiée.

Le Ministère public rend public les premières précisions factuelles établies par l’instruction en raison d'un contexte de grande tension à Lausanne et dans un but de clarification et d’apaisement, écrit-il mardi dans un communiqué.

Ces informations se basent notamment sur les auditions de deux témoins des faits qui circulaient en sens inverse à bord d’une voiture à proximité du lieu de l’accident. Les deux policiers ont également été auditionnés avec le statut de personnes appelées à donner des renseignements, précise-t-il.

/ATS
 

Actualités suivantes

Triple homicide à Corcelles: l'assassinat retenu par le procureur

Triple homicide à Corcelles: l'assassinat retenu par le procureur

Suisse    Actualisé le 26.08.2025 - 16:35

Décès d’un ado à scooter à Lausanne: perte de maîtrise privilégiée

Décès d’un ado à scooter à Lausanne: perte de maîtrise privilégiée

Suisse    Actualisé le 26.08.2025 - 16:11

Le comité référendaire appelle à refuser les deux lois « corsets »

Le comité référendaire appelle à refuser les deux lois « corsets »

Suisse    Actualisé le 26.08.2025 - 13:59

Après avoir presque disparu, la chevêche d'Athena revient en nombre

Après avoir presque disparu, la chevêche d'Athena revient en nombre

Suisse    Actualisé le 26.08.2025 - 12:10

Articles les plus lus

Vaud: pratique non-conforme du bouclier fiscal jusqu'en 2021

Vaud: pratique non-conforme du bouclier fiscal jusqu'en 2021

Suisse    Actualisé le 26.08.2025 - 12:04

Vaud: pratique non-conforme du bouclier fiscal jusqu'en 2021

Vaud: pratique non-conforme du bouclier fiscal jusqu'en 2021

Suisse    Actualisé le 26.08.2025 - 12:08

Repêchage du petit avion qui a coulé dans le lac des Quatre-Cantons

Repêchage du petit avion qui a coulé dans le lac des Quatre-Cantons

Suisse    Actualisé le 26.08.2025 - 12:09

Des lacunes dans la lutte contre le racisme en Suisse

Des lacunes dans la lutte contre le racisme en Suisse

Suisse    Actualisé le 26.08.2025 - 12:23