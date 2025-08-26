Triple homicide à Corcelles: l'assassinat retenu par le procureur

Le Ministère public a étendu la procédure pour assassinat à l’encontre de l'auteur présumé du féminicide et du double homicide survenus à Corcelles mardi dernier. Selon les expertises, les victimes avaient déjà perdu la vie avant 17h30, bien avant l’appel à la police.

'L’auteur présumé a reconnu sa responsabilité pleine et entière', ont indiqué mardi le Ministère public et la police neuchâteloise. À la lumière des éléments médico-légaux récoltés en fin de semaine passée, le procureur a étendu la procédure pénale à l’encontre du prévenu pour assassinat sur la personne de son épouse, âgée de 47 ans ainsi que de ses deux filles de 10 et 3 ans et demi.

Le procureur en charge de l’affaire a procédé à la première audition du prévenu mardi. Ce dernier n’a pas été en mesure d’expliquer les raisons de son passage à l’acte. 'Le prévenu a également admis avoir délibérément foncé, couteau en main, contre le policier intervenu dans le logement familial', peut-on lire dans le communiqué.

/ATS