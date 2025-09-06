Lausanne: 1500 à 2000 personnes ont manifesté en soutien à Gaza

Entre 1500 et 2000 personnes ont manifesté samedi à Lausanne. Elles se sont insurgées contre ...
Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Entre 1500 et 2000 personnes ont manifesté samedi à Lausanne. Elles se sont insurgées contre la 'complicité de la Suisse avec le génocide, la famine, la colonisation et l'apartheid' dans la bande Gaza et les Territoires palestiniens occupés. Il y a eu un blessé léger.

Le rassemblement a débuté autour de 17h00 sur la place de la Riponne. Il s'est poursuivi jusqu'à Montbenon, en début de soirée. Au passage à Chauderon, 'un automobiliste a légèrement blessé un manifestant en le heurtant avec son véhicule', a indiqué la police municipale de Lausanne à Keystone-ATS. 'La personne semble avoir paniqué (ndlr: voyant cette foule). Aucune ambulance n'a dû intervenir.'

Rendez-vous non autorisé

Selon la police lausannoise, interrogée par Keystone-ATS, la mobilisation a réuni entre 1500 et 2000 militants et sympathisants pro-palestiniens. Cette manifestation 'non autorisée', selon la police municipale lausannoise, s'est déroulée de manière pacifique, encadrée par les forces de l'ordre.

Le rendez-vous a été organisé par plusieurs collectifs pro-palestiniens, dont Association Palestine, Collectif Sud Global, le Mouvement BDS ou encore Camp'Unil'Pal.

400 personnes à Vevey

Un autre rassemblement a eu lieu vendredi soir à Vevey. Il a réuni, selon la Police cantonale, 400 manifestants protestant contre la participation d’une équipe jeunesse du Maccabi Tel-Aviv à la Coupe Zana, un tournoi de basket organisé ce week-end sur la Riviera.

Le cortège a défilé pacifiquement de la place du Marché jusqu’aux Galeries du Rivage, l’épicentre de la manifestation. La tenue des matches n’a pas été entravée.

/ATS
 

