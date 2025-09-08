Valais: un randonneur se tue à la Pointe du Crêt

Un Suisse de 53 ans a perdu la vie samedi, peu avant 13h00, lors de l'ascension de la Pointe ...
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Un Suisse de 53 ans a perdu la vie samedi, peu avant 13h00, lors de l'ascension de la Pointe du Crêt (3322 m) sur la commune valaisanne d'Hérémence. Les secours héliportés sur place n'ont pu que constater le décès du malheureux.

L'homme faisait partie d'un groupe de trois randonneurs partis de Fionnay dans la matinée pour rejoindre ce sommet puis gagner le refuge-igloo des Pantalons Blancs, indiquent la police valaisanne et le Ministère public lundi dans un communiqué. Il a cependant chuté à une altitude de 3260 mètres, alors que le trio progressait sur l'arête pour rejoindre la Pointe du Crêt. Une enquête a été ouverte.

/ATS
 

Suisse    Actualisé le 08.09.2025 - 11:59

