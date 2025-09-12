Serge Bavaud prend la tête du Service de renseignement en novembre

Serge Bavaud, responsable du Centre de gestion des crises du DFAE, dirigera le Service de renseignement ...
Serge Bavaud prend la tête du Service de renseignement en novembre

Serge Bavaud prend la tête du Service de renseignement en novembre

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Serge Bavaud, responsable du Centre de gestion des crises du DFAE, dirigera le Service de renseignement de la Confédération (SRC), a annoncé vendredi le Conseil fédéral. Il remplacera Christian Dussey dès le 1er novembre.

/ATS
 

