Fraude à l'AOC Valais: peine aggravée pour Cédric Flaction

Cédric Flaction a été condamné en appel à 45 mois de prison ferme par le Tribunal cantonal ...
Fraude à l'AOC Valais: peine aggravée pour Cédric Flaction

Fraude à l'AOC Valais: peine aggravée pour Cédric Flaction

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Cédric Flaction a été condamné en appel à 45 mois de prison ferme par le Tribunal cantonal valaisan. Reconnu coupable de fraude à l'AOC Valais, l'encaveur voit sa peine augmentée par rapport au jugement de première instance, lui qui avait écopé de 42 mois en 2024.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le déplacement de Brienz (GR) coûtera plus de 55 millions de francs

Le déplacement de Brienz (GR) coûtera plus de 55 millions de francs

Suisse    Actualisé le 16.09.2025 - 10:07

Le déplacement de Brienz (GR) coûtera plus de 55 millions de francs

Le déplacement de Brienz (GR) coûtera plus de 55 millions de francs

Suisse    Actualisé le 16.09.2025 - 10:09

Le déplacement de Brienz (GR) coûtera plus de 55 millions de francs

Le déplacement de Brienz (GR) coûtera plus de 55 millions de francs

Suisse    Actualisé le 16.09.2025 - 10:11

Asile et migration: le Parlement soutient le mécanisme de solidarité de l'UE

Asile et migration: le Parlement soutient le mécanisme de solidarité de l'UE

Suisse    Actualisé le 16.09.2025 - 09:53

Articles les plus lus

La Suisse devrait se rapprocher de l'UE en matière de défense

La Suisse devrait se rapprocher de l'UE en matière de défense

Suisse    Actualisé le 15.09.2025 - 19:43

Toujours pas de règles uniformes pour la sécurité privée

Toujours pas de règles uniformes pour la sécurité privée

Suisse    Actualisé le 15.09.2025 - 20:07

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 15.09.2025 - 21:42

Fraude à l'AOC Valais: peine aggravée pour Cédric Flaction

Fraude à l'AOC Valais: peine aggravée pour Cédric Flaction

Suisse    Actualisé le 16.09.2025 - 09:13