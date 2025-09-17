Le Conseil des Etats refuse un milliard de plus pour l'armée

Le Conseil des Etats a refusé un milliard de francs de plus pour des munitions destinées aux ...
Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Le Conseil des Etats a refusé un milliard de francs de plus pour des munitions destinées aux systèmes de défense sol-air et à l'appui de feu indirect à moyenne distance. Il a rejeté mercredi par 30 voix contre 13 cet ajout au budget de l'armée.

/ATS
 

