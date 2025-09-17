ABB investit dans une société californienne spécialisée dans l'IA

ABB a investi par l'intermédiaire de sa division Robotics dans l'entreprise californienne LandingAI ...
ABB investit dans une société californienne spécialisée dans l'IA

ABB investit dans une société californienne spécialisée dans l'IA

Photo: KEYSTONE/WALTER BIERI

ABB a investi par l'intermédiaire de sa division Robotics dans l'entreprise californienne LandingAI. Cette collaboration, la première de ce type, doit permettre à terme de développer des robots autonomes et polyvalents.

La plateforme LandingLens rend possible l'identification d'objets, de processus ou de défauts et leur traitement, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une programmation complexe ni à une expérience pointue en IA, indique mercredi le géant zurichois de l'électrotechnique dans un communiqué.

Cela permettra à un nombre croissant d'entreprises d'automatiser leurs activités de manière plus intelligente, plus rapide et plus efficace. Après livraison, les clients pourront former l'IA de manière autonome à des scénarios et processus supplémentaires.

Le montant de l'investissement n'a pas été divulgué.

/ATS
 

Actualités suivantes

L'offre de surfaces de bureaux baisse au deuxième trimestre

L'offre de surfaces de bureaux baisse au deuxième trimestre

Économie    Actualisé le 17.09.2025 - 11:17

La nouvelle équipe Nestlé doit s'attaquer à huit chantiers majeurs

La nouvelle équipe Nestlé doit s'attaquer à huit chantiers majeurs

Économie    Actualisé le 17.09.2025 - 11:13

Fiscalité des couples: le National rejette l'initiative du Centre sur le mariage

Fiscalité des couples: le National rejette l'initiative du Centre sur le mariage

Économie    Actualisé le 17.09.2025 - 10:59

ABB investit dans une société californienne spécialisée dans l'IA

ABB investit dans une société californienne spécialisée dans l'IA

Économie    Actualisé le 17.09.2025 - 10:29

Articles les plus lus

La Fed en passe de baisser ses taux

La Fed en passe de baisser ses taux

Économie    Actualisé le 17.09.2025 - 08:57

Japon: les exportations vers les Etats-Unis chutent de 14% en août

Japon: les exportations vers les Etats-Unis chutent de 14% en août

Économie    Actualisé le 17.09.2025 - 08:57

Le site abandonné par BAT Switzerland à Boncourt (JU) vendu

Le site abandonné par BAT Switzerland à Boncourt (JU) vendu

Économie    Actualisé le 17.09.2025 - 09:15

Décollage de Swiss stoppé à Boston par la détonation d'un moteur

Décollage de Swiss stoppé à Boston par la détonation d'un moteur

Économie    Actualisé le 17.09.2025 - 10:15