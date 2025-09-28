Rejet de l'initiative bernoise sur des loyers transparents

Il ne devrait pas y avoir davantage de transparence dans le calcul des loyers dans le canton ...
Rejet de l'initiative bernoise sur des loyers transparents

Rejet de l'initiative bernoise sur des loyers transparents

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Il ne devrait pas y avoir davantage de transparence dans le calcul des loyers dans le canton de Berne. Après le dépouillement de huit arrondissements sur dix, le non l'emporte par près de 55,2% des votants.

Les résultats concernent essentiellement des arrondissements ruraux et de l'Oberland. Ceux de la région de Berne qui compte une forte proportion de locataires ne sont pas encore tombés. Le 'non' obtient 102'714 suffrages contre 83'229 suffrages pour le 'oui'.

Porté par l'Asloca du canton de Berne et soutenu par une coalition regroupant essentiellement des partis de gauche, ce texte vise à dissuader les propriétaires d’augmenter trop fortement les loyers lors d'un changement de locataires. L'idée était de freiner la hausse continue des loyers.

La majorité des citoyens ont douté de l'efficacité de l'initiative, estimant que son adoption n'aurait pas permis de résoudre le problème de pénurie de logements.

/ATS
 

