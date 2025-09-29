Accident mortel d'un plongeur de la police zurichoise en service

Un plongeur de la police cantonale zurichoise a été victime d'un accident mortel en service dimanche après-midi dans la Limmat. L'agent de 44 ans participait à une opération de recherche à hauteur de la centrale électrique de Dietikon après le signalement d'une noyade.

Une enquête du parquet devra déterminer la cause exacte de l’accident de plongée, indique lundi la police cantonale zurichoise. La dernière fois qu’un membre de la police cantonale est mort en service remonte à 1979, précise le communiqué.

Dimanche vers 13h15, un passant a signalé au centre d’intervention de la police avoir vu une personne se noyer dans l’eau du canal devant la centrale de Dietikon. Une seconde alerte a signalé une personne dans l'eau un peu plus en aval, à Oetwil.

Une vaste opération de secours a été déployée: outre un ratissage par hélicoptère et en bateau de la Limmat, une opération de plongée dans le canal a été décidée, au cours de laquelle le tragique accident est survenu. Les recherches de la personne signalée sont, elles, restées vaines et se poursuivent lundi.

