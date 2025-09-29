Enquête pour abus d'autorité contre Valérie Dittli

Valérie Dittli se trouve sous le coup d'une enquête pénale pour abus d'autorité en lien avec ...
Enquête pour abus d'autorité contre Valérie Dittli

Enquête pour abus d'autorité contre Valérie Dittli

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Valérie Dittli se trouve sous le coup d'une enquête pénale pour abus d'autorité en lien avec la pratique du bouclier fiscal dans le canton de Vaud. La conseillère d'Etat dit saluer cette procédure comme 'une opportunité d'établir les faits'.

C'est l'Etat de Vaud, via un communiqué, qui a fait cette annonce lundi en début de soirée. Il relève qu'il s'agit d'une 'étape attendue' dans la procédure.

Cette enquête a été ouverte par le procureur général Eric Kaltenrieder pour abus d'autorité, à la suite de déclarations selon lesquelles l'ex-ministre des finances aurait demandé d'annuler des taxations de riches contribuables soumis au bouclier fiscal.

Valérie Dittli dit offrir 'toute son aide et sa coopération à la justice pour établir les faits.' Elle se réjouit aussi que le procureur général ne mentionne aucun élément avéré concernant la violation du secret de fonction, une autre accusation dans ce dossier.

/ATS
 

Actualités suivantes

Enquête pour abus d'autorité contre Valérie Dittli

Enquête pour abus d'autorité contre Valérie Dittli

Suisse    Actualisé le 29.09.2025 - 18:41

Locaux de jeux illégaux perquisitionnés outre-Sarine

Locaux de jeux illégaux perquisitionnés outre-Sarine

Suisse    Actualisé le 29.09.2025 - 15:45

Accident mortel d'un plongeur de la police zurichoise en service

Accident mortel d'un plongeur de la police zurichoise en service

Suisse    Actualisé le 29.09.2025 - 12:51

Accident mortel d'un plongeur de la police zurichoise en service

Accident mortel d'un plongeur de la police zurichoise en service

Suisse    Actualisé le 29.09.2025 - 12:55

Articles les plus lus