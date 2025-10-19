Après la démission d'Antonio Hodgers, les Verts conservent leur siège au Conseil d'Etat genevois. Selon les résultats anticipés, Nicolas Walder a 4558 voix d'avance sur l'UDC Lionel Dugerdil dimanche, au second tour de l'élection partielle.

Nicolas Walder remporte 42'749 suffrages, contre 38'191 pour Lionel Dugerdil, selon les résultats basés sur 90 à 95% des électeurs. Le Vert devançait déjà l'UDC de 5542 voix lors du premier tour du 28 septembre. Dimanche, l'outsider Philippe Oberson, de la liste Le Peuple d'abord, recueille 5278 voix. A ce stade, le taux de participation s'élève à 30,8%.

Agé de 59 ans, le candidat écologiste était soutenu par le PS dès le premier tour et bénéficiait de l'appui de la gauche radicale au second tour. Ex-maire de Carouge, conseiller national depuis 2019 et vice-président des Vert-e-s Suisse, Nicolas Walder permet à son parti de conserver le siège qu'il occupe depuis 1997 au Conseil d'Etat genevois et à celui-ci de voir arriver un homme expérimenté au niveau politique.

/ATS