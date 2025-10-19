Les Verts conservent leur siège au Conseil d'Etat genevois

Après la démission d'Antonio Hodgers, les Verts conservent leur siège au Conseil d'Etat genevois ...
Les Verts conservent leur siège au Conseil d'Etat genevois

Les Verts conservent leur siège au Conseil d'Etat genevois

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Après la démission d'Antonio Hodgers, les Verts conservent leur siège au Conseil d'Etat genevois. Selon les résultats anticipés, Nicolas Walder a 4558 voix d'avance sur l'UDC Lionel Dugerdil dimanche, au second tour de l'élection partielle.

Nicolas Walder remporte 42'749 suffrages, contre 38'191 pour Lionel Dugerdil, selon les résultats basés sur 90 à 95% des électeurs. Le Vert devançait déjà l'UDC de 5542 voix lors du premier tour du 28 septembre. Dimanche, l'outsider Philippe Oberson, de la liste Le Peuple d'abord, recueille 5278 voix. A ce stade, le taux de participation s'élève à 30,8%.

Agé de 59 ans, le candidat écologiste était soutenu par le PS dès le premier tour et bénéficiait de l'appui de la gauche radicale au second tour. Ex-maire de Carouge, conseiller national depuis 2019 et vice-président des Vert-e-s Suisse, Nicolas Walder permet à son parti de conserver le siège qu'il occupe depuis 1997 au Conseil d'Etat genevois et à celui-ci de voir arriver un homme expérimenté au niveau politique.

/ATS
 

Actualités suivantes

Les Verts conservent leur siège au Conseil d'Etat genevois

Les Verts conservent leur siège au Conseil d'Etat genevois

Suisse    Actualisé le 19.10.2025 - 12:58

Les Verts conservent leur siège au Conseil d'Etat genevois

Les Verts conservent leur siège au Conseil d'Etat genevois

Suisse    Actualisé le 19.10.2025 - 13:02

Les Verts conservent leur siège au Conseil d'Etat genevois

Les Verts conservent leur siège au Conseil d'Etat genevois

Suisse    Actualisé le 19.10.2025 - 13:07

Les Prévôtois aux urnes pour désigner les autorités jurassiennes

Les Prévôtois aux urnes pour désigner les autorités jurassiennes

Suisse    Actualisé le 19.10.2025 - 11:27

Articles les plus lus

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 18.10.2025 - 18:25

Les Prévôtois aux urnes pour désigner les autorités jurassiennes

Les Prévôtois aux urnes pour désigner les autorités jurassiennes

Suisse    Actualisé le 19.10.2025 - 11:27

Les Verts conservent leur siège au Conseil d'Etat genevois

Les Verts conservent leur siège au Conseil d'Etat genevois

Suisse    Actualisé le 19.10.2025 - 12:58

Les Verts conservent leur siège au Conseil d'Etat genevois

Les Verts conservent leur siège au Conseil d'Etat genevois

Suisse    Actualisé le 19.10.2025 - 13:07

Vincenz-Stauffacher et Mühlemann à la tête du PLR

Vincenz-Stauffacher et Mühlemann à la tête du PLR

Suisse    Actualisé le 18.10.2025 - 14:59

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 18.10.2025 - 18:25

Les Prévôtois aux urnes pour désigner les autorités jurassiennes

Les Prévôtois aux urnes pour désigner les autorités jurassiennes

Suisse    Actualisé le 19.10.2025 - 11:27

Les Verts conservent leur siège au Conseil d'Etat genevois

Les Verts conservent leur siège au Conseil d'Etat genevois

Suisse    Actualisé le 19.10.2025 - 13:07

Le PLR dit très nettement oui aux accords avec l'UE

Le PLR dit très nettement oui aux accords avec l'UE

Suisse    Actualisé le 18.10.2025 - 13:25

Le PLR veut la majorité simple pour les accords avec l'UE

Le PLR veut la majorité simple pour les accords avec l'UE

Suisse    Actualisé le 18.10.2025 - 14:11

Vincenz-Stauffacher et Mühlemann à la tête du PLR

Vincenz-Stauffacher et Mühlemann à la tête du PLR

Suisse    Actualisé le 18.10.2025 - 14:59

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 18.10.2025 - 18:25