Le service cloud d'Amazon touché par une panne mondiale

Amazon Web Services (AWS) plateforme cloud du géant américain Amazon a indiqué lundi matin ...
Photo: KEYSTONE/AP/JEFF CHIU

Amazon Web Services (AWS) plateforme cloud du géant américain Amazon a indiqué lundi matin connaître des perturbations depuis plusieurs heures, provoquant de nombreux problèmes de connexions à des sites et applications populaires comme Amazon, Snapchat ou Fortnite.

'Nous pouvons confirmer des taux d'erreur importants pour les requêtes adressées' à sa base de données DynamoDB, utilisée par de nombreuses applications web et jeux en ligne, peut-on lire sur le site d'AWS, sans que l'origine de la panne ne soit clairement identifiée.

A 11h27, AWS indiquait voir des 'signes significatifs de reprise' après avoir 'appliqué de premières mesures d'atténuation'.

Les premiers ralentissements avaient été observés vers 09h11.

Filiale d'Amazon, AWS est une plateforme d'informatique à distance (cloud) qui fournit aux entreprises des services à la demande comme le stockage, les bases de données ou l'intelligence artificielle (IA).

Selon le site Downdetector, qui répertorie les pannes de communications de plateformes en ligne, plusieurs dizaines de sites, applications, réseaux sociaux et jeux en ligne rencontraient des difficultés lundi matin.

Le logicial d'IA 'Perplexity est actuellement indisponible', a indiqué sur X Aravind Srinivas, directeur général de la start-up. 'Le problème provient d'un dysfonctionnement d'AWS. Nous travaillons à sa résolution', a-t-il poursuivi.

Le site de réservation de logements Airbnb, le réseau social Instagram, la plateforme de vente de jeux Steam ou encore les jeux vidéo en ligne Roblox et Brawl Stars sont affectés.

Plusieurs opérateurs de téléphonie sont également concernés comme Orange, Bouygues Telecom et SFR.

/ATS
 

