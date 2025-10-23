Le Laboratoire de Spiez reconduit comme collaborateur de l'AIEA

Le Laboratoire de Spiez, qui fête son centenaire, est reconduit pour quatre ans comme centre collaborateur (CC) de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Il continuera ainsi de s'occuper dans ce cadre du suivi de la catastrophe de Fukushima.

Le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, a remis jeudi à Berne au conseiller fédéral Martin Pfister la plaquette attestant le renouvellement de cette désignation. L’AIEA confirme le partenariat en place et prolonge de quatre ans le statut de laboratoire de référence du Laboratoire de Spiez, écrit dans un communiqué l'Office fédéral de la protection de la population.

En sa qualité de référent, il met en particulier à la disposition de l’AIEA son expertise dans l’analyse de radionucléides. Il participe régulièrement à des missions internationales dans le domaine de la sécurité environnementale, à des essais interlaboratoires et à des mesures comparatives et dispense diverses formations.

/ATS