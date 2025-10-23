Un 10e Masters 1000 créé « dès 2028 » en Arabie saoudite

Photo: KEYSTONE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Un dixième Masters 1000 verra le jour 'dès 2028' en Arabie saoudite. L'ATP et Surj Sports Investment, société chargée des investissements sportifs du fonds public saoudien (PIF), l'ont annoncé jeudi.

Disputé sur dur, le tournoi sera programmé 'en début de saison', dans une ville qui reste à définir, et durera 'une semaine', a précisé le président de l'ATP Andrea Gaudenzi lors d'un point presse à Paris.

Créée en 1990, la catégorie Masters 1000 regroupe les neuf - et bientôt dix - tournois les plus importants du circuit ATP après les quatre épreuves du Grand Chelem.

/ATS
 

