Sortie de route en état d'ébriété en Argovie: police pas dupe

Un véhicule s'est retrouvé dans un passage souterrain à la suite d'une sortie de route dimanche peu avant l'aube à Neuenhof (AG). En annonçant l'accident à la police, la passagère a déclaré être la conductrice à la place de son époux, fortement alcoolisé.

Sur place, l'enquête a cependant vite révélé la tentative de tromperie de la femme: ce n'était pas elle qui conduisait, a indiqué dimanche la police cantonale argovienne. Ainsi les deux occupants du véhicule accidenté ont été dénoncés à la justice: l'automobiliste en était d'ébriété, dont le permis a été retiré, et sa passagère.

Peu avant 06h00, l'homme a perdu le contrôle de son véhicule électrique à la jonction de l'autoroute A1 en direction du centre-ville. La voiture a percuté le poteau d'un panneau de signalisation, démoli une barrière puis dévalé un talus avant de s'immobiliser dans un souterrain. Personne n'a été blessé, précise la police argovienne.

/ATS