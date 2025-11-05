Le dossier électronique du patient prend un nouveau départ

Le dossier électronique du patient est abandonné. Le Conseil fédéral a décidé mercredi de le ...
Le dossier électronique du patient prend un nouveau départ

Le dossier électronique du patient prend un nouveau départ

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le dossier électronique du patient est abandonné. Le Conseil fédéral a décidé mercredi de le remplacer par un dossier électronique de santé. Celui-ci sera automatiquement mis à disposition de la population.

/ATS
 

Actualités suivantes

Stefan Uhlenbrook, nouveau directeur de MétéoSuisse dès février

Stefan Uhlenbrook, nouveau directeur de MétéoSuisse dès février

Suisse    Actualisé le 05.11.2025 - 14:13

Le dossier électronique du patient prend un nouveau départ

Le dossier électronique du patient prend un nouveau départ

Suisse    Actualisé le 05.11.2025 - 14:03

Intégration réussie du nouveau mâle dominant des gorilles bâlois

Intégration réussie du nouveau mâle dominant des gorilles bâlois

Suisse    Actualisé le 05.11.2025 - 13:01

20 millions de francs pour soutenir le plan de paix à Gaza

20 millions de francs pour soutenir le plan de paix à Gaza

Suisse    Actualisé le 05.11.2025 - 12:05

Articles les plus lus

20 millions de francs pour soutenir le plan de paix à Gaza

20 millions de francs pour soutenir le plan de paix à Gaza

Suisse    Actualisé le 05.11.2025 - 12:05

20 millions de francs pour soutenir le plan de paix à Gaza

20 millions de francs pour soutenir le plan de paix à Gaza

Suisse    Actualisé le 05.11.2025 - 12:07

Intégration réussie du nouveau mâle dominant des gorilles bâlois

Intégration réussie du nouveau mâle dominant des gorilles bâlois

Suisse    Actualisé le 05.11.2025 - 13:01

Le dossier électronique du patient prend un nouveau départ

Le dossier électronique du patient prend un nouveau départ

Suisse    Actualisé le 05.11.2025 - 14:03