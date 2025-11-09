Castaneda: le même président de commune depuis 45 ans

Attilio Savioni, 80 ans, a célébré un anniversaire spécial ce week-end dans la commune grisonne de Castaneda. Il est à la tête de ce village de la vallée de Calanca depuis 45 ans. Cette longue carrière reste une exception dans le paysage communal suisse.

A 35 ans, Attilio Savioni n'aurait jamais pensé rester aussi longtemps en fonction. Mais l'homme aime l'engagement et le contact avec les gens. Et les élections ont souvent été tacites faute de concurrence. C'est ainsi qu'il dirige la commune de 285 habitants depuis 1980.

Malgré cette longévité à la tête de la commune, il ne s'agit pas encore d'un record. La palme revient à Edwin Zeiter, de la commune de Bister, en Valais, qui a pris sa retraite l'année passée après 48 ans de service. La durée moyenne des présidents de commune est de deux à trois mandats, soit au maximum 16 ans.

En général, plus la commune est grande, plus il y a une probabilité d'avoir une limitation du nombre de mandats. Selon une estimation interne de l'Office des communes des Grisons, environ 40% des communes grisonnes ont introduit une règle à ce sujet.

L'année prochaine, le mandat d'Attilio Savioni prendra fin. Questionné sur ses intentions, l'intéressé maintient le suspense. 'Je ne dis pas encore non. Nous devons attendre de voir si les citoyens de Castaneda souhaitent encore me voir à ce poste', répond-il plein de malice à Keystone-ATS.

