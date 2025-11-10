L'actu du foot féminin: Iman Beney brille encore avec City

Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Coupe de Suisse

LES FAVORIS AU RENDEZ-VOUS. La Women's Super League a laissé place à la Coupe de Suisse ce week-end et les 8es de finale n'ont réservé aucune surprise. Huit des dix équipes de première division, Young Boys, Servette-Chênois, Rapperswil-Jona, Thoune, Saint-Gall, Lucerne, Zurich et Bâle, seront au rendez-vous des quarts de finale.

YB a remporté l'affiche la plus intéressante face à Grasshopper, un remake de la dernière finale des play-off. Malaurie Granges (86e) et Lisa Josten (91e) ont permis à l'équipe d'Imke Wübbenhorst de renverser la table alors que Noémie Potier (59e) avait donné l'avantage aux Zurichoises dans un Wankdorf embrumé.

L'autre duel entre deux équipes de Super League opposait les deux cancres du championnat, Aarau et Thoune. Les joueuses de l'Oberland bernois ont forcé la décision en prolongations, grâce à un but décisif de Céline Schmid (2-1, 116e).

Yverdon (LNB) a donné du fil à retordre à Saint-Gall mais a fini par s'incliner aux tirs au but. Le score était de 2-2 après 120 minutes. Servette a de son côté facilement passé l'obstacle Wil (5-0). Les quarts de finale auront lieu les 13 et 14 décembre.

LES DEBATS REPRENNENT. Samedi prochain, toutes les équipes de Super League seront en action. Le leader Servette accueille Lucerne tandis que son poursuivant GC se rend à Rapperswil-Jona. Young Boys, troisième, reçoit Saint-Gall au Wankdorf. Zurich, opposé à Thoune, et Bâle, qui se déplace à Aarau, ont sur le papier les tâches les plus faciles du week-end.

Les Suissesses à l'étranger

ALLEMAGNE. Noemi Ivelj a fêté samedi une deuxième titularisation depuis son arrivée à l'Eintracht Francfort. La Zurichoise de 19 ans a été alignée contre Wolfsburg dans une position inhabituelle en défense centrale et était ainsi l'une des trois Suissesses alignées par l'Eintracht, avec Géraldine Reuteler et Nadine Riesen. Aucune d'entre elles n'a été directement impliquée dans un but, mais Francfort s'est tout de même imposé 3-2 face aux Louves de la Genevoise Smilla Vallotto.

ALLEMAGNE II. Nadine Böhi a quitté Saint-Gall cet été pour Union Berlin dans l'espoir de franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Vendredi, la gardienne no 3 de l'équipe de Suisse derrière Livia Peng et Elvira Herzog, a fait ses premiers pas en Bundesliga. Union a certes perdu 4-0 contre le Bayern Munich, champion d'Allemagne en titre, mais Böhi, qui a réalisé six arrêts, devrait garder un souvenir particulier de ce match.

ANGLETERRE. Manchester City a pris la tête de la Women's Super League à la faveur du match nul entre Arsenal et Chelsea (avec Livia Peng sur le banc). Les Skyblues sont passées devant grâce à leur victoire 2-1 contre Everton, lors de laquelle Iman Beney s'est une nouvelle fois montrée décisive. Déjà élue joueuse du mois d'octobre avec les Cityzens, la jeune Valaisanne a offert l'ouverture du score à l'attaquante néerlandaise Vivianne Miedema d'une magistrale passe en profondeur.

FRANCE. Depuis son transfert de l'AS Rome à Strasbourg l'été dernier, Eseosa Aigbogun s'est fait une place de titulaire en Alsace. Samedi, la Zurichoise a cependant vécu une soirée à oublier. Contre Saint-Étienne, l'arrière gauche de 32 ans a été avertie deux fois en douze minutes et a dû quitter le terrain après seulement une demi-heure de jeu, alors que son équipe menait 1-0. L'action d'Aigbogun pourrait toutefois rester sans grandes conséquences, car le match a été interrompu peu après en raison d'un fort brouillard. La ligue française n'a pas encore fixé la date à laquelle il sera rejoué.

PAYS-BAS. Le PSV Eindhoven se rendait samedi chez le leader Ajax Amsterdam et avait l'occasion de se hisser en tête de l'Eredivisie, mais l'équipe emmenée par la Soleuroise Riola Xhemaili a subi une défaite fâcheuse (2-1). Xhemaili, meilleure buteuse du championnat avec huit buts, a joué toute la rencontre.

ESPAGNE. Barcelone a réagi de manière impressionnante à sa première défaite de la saison la semaine dernière. Face au Deportivo La Corogne, les Catalanes ont fêté une victoire 8-0. Le résultat était déjà connu à la mi-temps. Sydney Schertenleib a joué pour Barcelone et a manqué de peu son premier but de la saison. Elle pensait avoir fait trembler les filets sur le 7-0, mais il a ensuite été identifié comme un but contre son camp d'une défenseuse.

Le chiffre de la semaine

745. Plus de 10'000 personnes avaient suivi en mai la finale des play-off entre Young Boys et Grasshopper. Vendredi, dans le cadre des 8es de finale de la Coupe, 745 personnes ont assisté au 'remake' lors d'une soirée brumeuse.

/ATS