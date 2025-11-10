Le DDPS veut renforcer la qualité de ses projets-phares

La gestion des risques et de la qualité des projets les plus importants du DDPS sera confiée à trois partenaires extérieurs. Cette externalisation doit permettre d'obtenir 'un regard extérieur et objectif et d'améliorer la conduite des projets'.

Une gestion indépendante de ces tâches permet de garantir que les analyses, les recommandations et les évaluations ne soient pas influencées par des intérêts internes, explique lundi le Département fédéral de la défense (DDPS).

Elle renforce ainsi 'la transparence dans la conduite des projets, améliore la traçabilité des décisions et encourage une utilisation efficiente des ressources'. Selon le DDPS, cette nouvelle approche permet d'assurer que les projets complexes bénéficient d'un encadrement professionnel dès le départ et que les risques peuvent être identifiés et traités rapidement.

Jusqu'à présent, la décision de conserver la gestion des risques et de la qualité à l'interne ou de l'externaliser était prise au cas par cas.

/ATS