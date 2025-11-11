Au moins 12 morts dans un attentat devant un tribunal d'Islamabad

Au moins douze personnes ont été tuées mardi dans un attentat-suicide devant un tribunal d'Islamabad, la capitale du Pakistan, a annoncé le ministre de l'Intérieur.

'Un attentat-suicide s'est produit à Kachehri', où se trouve le tribunal, a indiqué le ministre, Mohsin Naqvi, sur les lieux. Il a fait état auprès de journalistes de 12 morts et de 27 blessés.

'Alors que je garais ma voiture et que j'entrais dans le complexe (...), j'ai entendu une forte détonation à l'entrée', a déclaré l'avocat Roustam Malik. 'C'était un chaos total: les avocats et les gens couraient à l'intérieur du complexe. J'ai vu deux corps gisant près de la porte et plusieurs voitures en feu', a ajouté l'avocat, l'un des témoins qui s'est exprimé auprès de l'AFP.

/ATS