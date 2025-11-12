Accord entre le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds et une élue

Le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds (NE) et une élue ont abouti à un accord lors d'une séance de conciliation mercredi devant le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds. Brigitte Leitenberg a reconnu que l'exécutif n'était pas antisémite.

La prévenue présente des excuses sincères pour les propos qu'elle a postés sur Facebook le 21 février et regrette les conséquences que ses propos ont eues sur les parties plaignantes. Selon l'accord, elle admet que 'ses propos ont été offensants et excessifs'.

La conseillère générale et députée PVL avait notamment écrit: 'Honte à ceux qui comme les collabos, qui ont soutenu les nazis, ont validé le groupe haineux' (le Hamas). Les cinq conseillers communaux de La Chaux-de-Fonds Jean-Daniel Jeanneret, Théo Bregnard, Théo Huguenin-Elie, Thierry Brechbühler et Ilinka Guyot avaient déposé plainte pour diffamation.

Le Ministère public avait requis 30 jours-amende à 120 francs, avec sursis pendant deux ans.

/ATS