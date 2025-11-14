L'ONU dénonce les « crimes les plus graves » à El-Facher

L'ONU dénonce les « crimes les plus graves » à El-Facher

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

L'ONU dénonce 'les crimes les plus graves' qui se poursuivent dans la ville soudanaise d'El-Facher, contrôlée depuis plusieurs semaines par les paramilitaires. Elle a affirmé vendredi à Genève que ces atrocités 'étaient prévisibles et évitables'.

'Mon bureau a publié plus de 20 déclarations seulement sur El-Facher en un an', a dit le Haut commissaire aux droits de l'homme Volker Türk au début d'une session spéciale du Conseil des droits de l'homme. Le siège mené par les Forces de soutien rapide (FSR) 'étranglait' la population, avant même les récents massacres, a-t-il ajouté.

Le Conseil doit discuter d'un projet de résolution. Celui-ci 'condamne fermement' les violations à El-Facher. Il demande à la Mission internationale d'établissement des faits de mener des investigations. Il enjoint aussi aux Etats d'appliquer un embargo total sur les armes.

Environ 200'000 personnes seraient toujours bloquées à El-Facher. Des dizaines de milliers ont pu fuir mais restent exposées aux violences et au manque de nourriture et d'eau.

/ATS
 

