Le Centre veut reprendre son deuxième siège au Conseil fédéral

Le Centre veut progresser lors des élections fédérales 2027 et ainsi pouvoir revendiquer un ...
Le Centre veut reprendre son deuxième siège au Conseil fédéral

Le Centre veut reprendre son deuxième siège au Conseil fédéral

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Le Centre veut progresser lors des élections fédérales 2027 et ainsi pouvoir revendiquer un deuxième fauteuil au Conseil fédéral. Ni la gauche, ni la droite ne doivent avoir la majorité au gouvernement, a argumenté samedi le président du parti Philipp Matthias Bregy.

Une telle majorité nuirait à la Suisse, a déclaré le président lors de l'assemblée des délégués du parti à Granges (SO). 'Au Conseil fédéral, il faut une coopération entre les différentes forces politiques, et non des blocs qui imposent des décisions par idéologie.'

Pour M. Bregy, la Suisse se trouve à la croisée des chemins. Beaucoup de choses sont au point mort. Se cacher ou rester immobile ne sont plus des options. Le pays a besoin de forces constructives et le Centre en est une.

Il représente actuellement le troisième groupe parlementaire le plus important à Berne, a poursuivi Philipp Matthias Bregy: 'J'ai l'objectif que l'on soit le troisième parti en termes d'électeurs en 2027'. Une déclaration approuvée par les applaudissements des délégués.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le Centre veut reprendre son deuxième siège au Conseil fédéral

Le Centre veut reprendre son deuxième siège au Conseil fédéral

Suisse    Actualisé le 15.11.2025 - 11:13

Protection de civils: l'ONG CIVIC mise sur la Genève internationale

Protection de civils: l'ONG CIVIC mise sur la Genève internationale

Suisse    Actualisé le 15.11.2025 - 11:09

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 14.11.2025 - 22:30

Découverte d'une villa de la fin de l'époque romaine à Bex

Découverte d'une villa de la fin de l'époque romaine à Bex

Suisse    Actualisé le 14.11.2025 - 17:13

Articles les plus lus

Une perte de 25,6 millions au budget de l'Hôpital fribourgeois

Une perte de 25,6 millions au budget de l'Hôpital fribourgeois

Suisse    Actualisé le 14.11.2025 - 12:53

Ignazio Cassis a rencontré son homologue allemand à Berlin

Ignazio Cassis a rencontré son homologue allemand à Berlin

Suisse    Actualisé le 14.11.2025 - 16:01

Découverte d'une villa de la fin de l'époque romaine à Bex

Découverte d'une villa de la fin de l'époque romaine à Bex

Suisse    Actualisé le 14.11.2025 - 17:13

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 14.11.2025 - 22:30