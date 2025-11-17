Un joueur de la RD Congo accusé de faire « du vaudou »

Le sélectionneur du Nigeria a accusé un joueur de la RD Congo d'avoir pratiqué le 'vaudou' ...
Photo: KEYSTONE/AP

Le sélectionneur du Nigeria a accusé un joueur de la RD Congo d'avoir pratiqué le 'vaudou' dimanche lors de la défaite aux tirs au but des Super Eagles contre les Congolais.

Portée par Timothy Fatulu lors de la séance fatidique, la RD Congo s'est assuré une place en barrages intercontinentaux du Mondial 2026.

'Durant les penalties, le gars du Congo a fait du vaudou, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est pour ça que j'étais énervé contre lui', a expliqué à la presse Eric Chelle après la rencontre très serrée qui a vu la victoire de la RDC après des tirs au but (4-3) sous haute tension à Rabat.

'Il faisait comme ça avec de l'eau ou je ne sais quoi', a précisé le Malien en agitant sa main en l'air. Après le quatrième pénalty réussi des Congolais, Eric Chelle s'est précipité vers le banc adverse, visiblement furieux contre un membre de l'encadrement de l'équipe congolaise, selon les images retransmises à la télévision.

Pour la première fois de leurt histoire, les Super Eagles manqueront deux Coupes du monde successives après avoir échoué à se qualifier pour le Mondial 2022 au Qatar. L'équipe du pays le plus peuplé d'Afrique était pourtant largement donnée favorite contre les Léopards congolais dans ce match couperet.

/ATS
 

