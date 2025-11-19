Krattiger/Dillier se hissent en 8es de finale à Adelaide

Le duo Marco Krattiger/Leo Dillier a sauvé l'honneur helvétique dans la phase à élimination ...
Krattiger/Dillier se hissent en 8es de finale à Adelaide

Krattiger/Dillier se hissent en 8es de finale à Adelaide

Photo: KEYSTONE/DPA/MARIUS BECKER

Le duo Marco Krattiger/Leo Dillier a sauvé l'honneur helvétique dans la phase à élimination directe des Mondiaux d'Adelaide. Les deux hommes se sont qualifiés mercredi pour les 8es de finale.

Krattiger/Dillier se sont imposés 21-14 21-19 face aux Néerlandais Stefan Boermans/Yorick De Groot. Ils ont ainsi fait mieux que les paires Anouk Vergé-Dépré/Zoé Vergé-Dépré et Yves Haussener/Julian Friedli, battues en 16es de finale la veille. Les duos Annique Niederhauser/Leona Kernen et Adrian Heidrich/Jonathan Jordan avaient quant à eux été sortis en barrages mardi.

Krattiger/Dillier feront figure d'outsiders jeudi en 8es de finale. Ils défieront les Brésiliens Evandro Gonçalves/Arthur Mariano Lanci, 5es des Jeux de Paris 2024 et vainqueurs de leurs quatre premiers matches à Adelaide. Evandro/Arthur Lanci ont toutefois frisé la correctionnelle en 16es de finale, où ils ont effacé trois balles de match face aux Australiens Bradley Fuller/Ben O'Dea.

/ATS
 

