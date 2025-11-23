Les Suisses s'inclinent devant l'Allemagne

L'équipe de Suisse masculine a subi une première défaite dès son deuxième match aux Européens ...
Les Suisses s'inclinent devant l'Allemagne

Les Suisses s'inclinent devant l'Allemagne

Photo: KEYSTONE/EPA COMPIC/KIMMO BRANDT

L'équipe de Suisse masculine a subi une première défaite dès son deuxième match aux Européens de Lohja. Le 'CC3C' du skip Yannick Schwaller s'est incliné 8-6 devant l'Allemagne dimanche matin.

La formation genevoise a pourtant parfaitement su se reprendre après avoir manqué son début de match. Menés 5-1 après le quatrième end, Schwaller, Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel et Benoît Schwarz-van Berkel ont égalisé à 5-5 à la mi-match grâce à un coup de quatre. Mais ils ont flanché dans le 'money time'.

Les Helvètes, qui ont encaissé un point au cours de trois manches successives pour se retrouver menés 8-5 avant l'ultime end, auront l'occasion de se reprendre en soirée avec un 3e tour programmé à 19h. Ils se frotteront à la Pologne.

/ATS
 

Actualités suivantes

Les Suisses s'inclinent devant l'Allemagne

Les Suisses s'inclinent devant l'Allemagne

Autres sports    Actualisé le 23.11.2025 - 10:48

Les Suisses s'inclinent devant l'Allemagne

Les Suisses s'inclinent devant l'Allemagne

Autres sports    Actualisé le 23.11.2025 - 10:54

Les Suisses s'inclinent devant l'Allemagne

Les Suisses s'inclinent devant l'Allemagne

Autres sports    Actualisé le 23.11.2025 - 10:57

Cédric Gugler suspendu pour 10 tournois!

Cédric Gugler suspendu pour 10 tournois!

Autres sports    Actualisé le 22.11.2025 - 16:55

Articles les plus lus

Victoire pour Mathilde Gremaud

Victoire pour Mathilde Gremaud

Autres sports    Actualisé le 22.11.2025 - 12:35

Cédric Gugler suspendu pour 10 tournois!

Cédric Gugler suspendu pour 10 tournois!

Autres sports    Actualisé le 22.11.2025 - 16:55

Les Suisses s'inclinent devant l'Allemagne

Les Suisses s'inclinent devant l'Allemagne

Autres sports    Actualisé le 23.11.2025 - 10:48

Les Suisses s'inclinent devant l'Allemagne

Les Suisses s'inclinent devant l'Allemagne

Autres sports    Actualisé le 23.11.2025 - 10:57

Victoire pour Mathilde Gremaud

Victoire pour Mathilde Gremaud

Autres sports    Actualisé le 22.11.2025 - 12:35

Cédric Gugler suspendu pour 10 tournois!

Cédric Gugler suspendu pour 10 tournois!

Autres sports    Actualisé le 22.11.2025 - 16:55

Bons débuts des Suissesses

Bons débuts des Suissesses

Autres sports    Actualisé le 22.11.2025 - 21:27

Les Suisses s'inclinent devant l'Allemagne

Les Suisses s'inclinent devant l'Allemagne

Autres sports    Actualisé le 23.11.2025 - 10:57

Jeux de 2030 en France: étape franchie dans des plaintes à l'ONU

Jeux de 2030 en France: étape franchie dans des plaintes à l'ONU

Autres sports    Actualisé le 19.11.2025 - 17:39

Christian Constantin veut construire un complexe hôtelier au Tessin

Christian Constantin veut construire un complexe hôtelier au Tessin

Autres sports    Actualisé le 19.11.2025 - 18:37

Victoire pour Mathilde Gremaud

Victoire pour Mathilde Gremaud

Autres sports    Actualisé le 22.11.2025 - 12:35

Bons débuts des Suissesses

Bons débuts des Suissesses

Autres sports    Actualisé le 22.11.2025 - 21:27