La ministre vaudoise de la santé Rebecca Ruiz démissionne
La conseillère d'Etat vaudoise Rebecca Ruiz démissionne. La ministre socialiste en charge de ...
RJB
Photo: Keystone/CYRIL ZINGARO
St-Maurice: l'auteur de coups de couteau écope de 85 mois de prison
Suisse • Actualisé le 26.11.2025 - 14:33
Le Conseil fédéral refuse l'initiative Boussole, sans contre-projet
Suisse • Actualisé le 26.11.2025 - 13:15
Fonction publique vaudoise: nouvelles actions et mobilisations
Suisse • Actualisé le 26.11.2025 - 09:57