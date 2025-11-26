La ministre vaudoise de la santé Rebecca Ruiz démissionne

Photo: Keystone/CYRIL ZINGARO

La conseillère d'Etat vaudoise Rebecca Ruiz démissionne. La ministre socialiste en charge de la santé et de l'action sociale a annoncé son départ du gouvernement pour le printemps prochain. Elle quitte le Château pour des raisons de santé.

/ATS
 

