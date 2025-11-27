Le sac à nouveau compris dans le poids net des fruits et légumes

Les sacs et emballages ne dépassant pas deux grammes doivent à nouveau être compris dans le ...
Le sac à nouveau compris dans le poids net des fruits et légumes

Le sac à nouveau compris dans le poids net des fruits et légumes

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Les sacs et emballages ne dépassant pas deux grammes doivent à nouveau être compris dans le poids net des fruits et légumes vendus en vrac. Le Conseil fédéral approuve une motion de la conseillère nationale Daniela Schneeberger (PLR/BL) en ce sens.

Depuis le début de l'année, les consommatrices et consommateurs doivent indiquer l'emballage utilisé lorsqu'ils pèsent leurs fruits et légumes eux-mêmes, car cet emballage est déterminant pour la fixation de la quantité. Dans son texte, la motionnaire décrit cette nouvelle pratique comme 'fastidieuse' pour les clients, 'sans que la différence de poids négligeable n'entraîne pour autant une véritable réduction de prix'.

Les commerces de détail sont eux confrontés à des charges supplémentaires en matière d'informatique et de contrôle. Ils doivent aussi adapter leurs processus, ce qui est coûteux. La Bâloise demande donc de revenir en arrière.

Dans sa réponse publiée jeudi, le Conseil fédéral s'est montré d'accord. Il veut laisser les deux options possibles, pour éviter que les détaillants ne doivent à nouveau changer leur pratique.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le sac à nouveau compris dans le poids net des fruits et légumes

Le sac à nouveau compris dans le poids net des fruits et légumes

Économie    Actualisé le 27.11.2025 - 11:51

Les multinationales suisses pèsent lourd dans le marché de l'emploi

Les multinationales suisses pèsent lourd dans le marché de l'emploi

Économie    Actualisé le 27.11.2025 - 11:05

Maintenir le niveau de vie à la retraite, les Suisses dubitatifs

Maintenir le niveau de vie à la retraite, les Suisses dubitatifs

Économie    Actualisé le 27.11.2025 - 10:07

2e pilier: les retraits en capital ont la cote

2e pilier: les retraits en capital ont la cote

Économie    Actualisé le 27.11.2025 - 09:49

Articles les plus lus

La pénurie de main-d'oeuvre qualifiée recule en Suisse

La pénurie de main-d'oeuvre qualifiée recule en Suisse

Économie    Actualisé le 27.11.2025 - 07:51

Sika investit dans le numérique et confirme ses objectifs pour 2028

Sika investit dans le numérique et confirme ses objectifs pour 2028

Économie    Actualisé le 27.11.2025 - 07:55

2e pilier: les retraits en capital ont la cote

2e pilier: les retraits en capital ont la cote

Économie    Actualisé le 27.11.2025 - 09:49

Maintenir le niveau de vie à la retraite, les Suisses dubitatifs

Maintenir le niveau de vie à la retraite, les Suisses dubitatifs

Économie    Actualisé le 27.11.2025 - 10:07

Grossesse extra-utérine: un risque qui varie selon les stérilets

Grossesse extra-utérine: un risque qui varie selon les stérilets

Économie    Actualisé le 26.11.2025 - 18:09

Ikea Suisse a vu ses ventes annuelles baisser

Ikea Suisse a vu ses ventes annuelles baisser

Économie    Actualisé le 27.11.2025 - 06:45

La pénurie de main-d'oeuvre qualifiée recule en Suisse

La pénurie de main-d'oeuvre qualifiée recule en Suisse

Économie    Actualisé le 27.11.2025 - 07:51

Sika investit dans le numérique et confirme ses objectifs pour 2028

Sika investit dans le numérique et confirme ses objectifs pour 2028

Économie    Actualisé le 27.11.2025 - 07:55