Succession de Ruiz: les socialistes ont choisi Roger Nordmann

Le Parti socialiste vaudois a désigné samedi Roger Nordmann comme candidat à l'élection complémentaire ...
Photo: Keystone/CYRIL ZINGARO

Le Parti socialiste vaudois a désigné samedi Roger Nordmann comme candidat à l'élection complémentaire au Conseil d'Etat le 8 mars prochain pour succéder à Rebecca Ruiz. L'ex-conseiller national a été préféré au chef du groupe PS au Grand Conseil Sébastien Cala.

Réunis en Congrès extraordinaires à Epalinges, les 400 délégués du PS Vaud ont voté par 239 voix en faveur de Roger Nordmann, dès le premier tour. Il a ensuite été longuement applaudi.

'En trois ans et demi, la majorité de droite du Conseil d'Etat a entraîné un enchevêtrement de crises, crises financières, institutionnelles et de confiance', a déclaré M. Nordmann devant le congrès. Le Lausannois a notamment critiqué les baisses fiscales, dénonçant 'une crise des recettes fabriquée par la droite'.

Face à 'la redistribution des richesses à l'envers', il a plaidé pour 'une politique pour l'intérêt général'. Il a aussi vanté sa compréhension des enjeux économiques, financiers et fiscaux. 'Bâtir des ponts est ma marque de fabrique pour résoudre les problèmes', a-t-il dit.

Succession de Ruiz: les socialistes ont choisi Roger Nordmann

Succession de Ruiz: les socialistes ont choisi Roger Nordmann

