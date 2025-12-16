La fenêtre à bébés d'Einsiedeln déménage à l’hôpital de Schwyz

La première fenêtre à bébés jamais ouverte en Suisse à Einsiedeln (SZ) voici près de 25 ans a déménagé. Le dispositif destiné aux mères en détresse a été transféré dans son intégralité à l’hôpital de Schwyz.

La fenêtre à bébés est disponible dans le chef-lieu à compter de ce mardi, annonce l'hôpital de Schwyz dans un communiqué. Celle disponible jusqu’à récemment à l’hôpital d’Einsiedeln a été fermée et transférée dans l'établissement hospitalier du chef-lieu.

Le dispositif est géré par l’Aide suisse pour la mère et l’enfant (ASME) et l’hôpital, en accord avec l’autorité compétente de protection de l’enfant et de l’adulte. Il reste une solution de secours pour les cas d’extrême détresse afin de permettre aux mères se trouvant 'dans une situation sans issue' de remettre anonymement leur enfant en mains sûres.

31 enfants déposés

Depuis le lancement de la première fenêtre à bébés à Einsiedeln le 9 mai 2001, le nombre d'enfants retrouvés morts en Suisse a nettement baissé, souligne l'ASME sur son site Internet. Aucun cas n'est signalé depuis 2022, contre 9 cas encore pour la période 1997-2001.

Outre le canton de Schwyz, ce service d’aide existe à Bâle, Bellinzone, Berne, Davos (GR), Olten (SO), Sion et Zollikerberg (ZH). Au total, 31 bébés ont été déposés dans une fenêtre, selon les chiffres de la fondation. Le dernier cas remonte au mois d'août 2025, à l’hôpital cantonal d’Olten.

Dans six cas, l'enfant a été repris plus tard par ses parents, et dans sept autres cas, la mère ou les parents se sont fait connaître. La mère et le père de l’enfant ont le droit de réclamer le retour de l’enfant jusqu’au moment où le processus d’adoption officielle se termine.

A l'abri des regards

À l’hôpital de Schwyz, la fenêtre à bébés, installée à proximité du service des urgences, est aménagée de façon à pouvoir déposer l'enfant en toute discrétion, à l’abri des regards. Les mères peuvent placer le nouveau-né dans un petit lit préchauffé et trouveront dans la fenêtre une lettre à leur attention, expliquent les responsables.

Une alarme se déclenche à la maternité de l'établissement au bout de trois minutes. C'est ensuite la sage-femme de service qui prendra en charge l’enfant, afin de lui donner les soins nécessaires. Quelques jours plus tard, l’enfant sera placé auprès de parents d’accueil, puis de parents adoptifs. L’adoption peut avoir lieu au plus tôt un an après la remise de l’enfant dans une fenêtre à bébés.

/ATS