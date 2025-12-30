La sécheresse entraîne un risque d’incendie de forêt en altitude

La sécheresse entraîne un risque d’incendie de forêt dans certaines régions suisses situées ...
La sécheresse entraîne un risque d’incendie de forêt en altitude

La sécheresse entraîne un risque d’incendie de forêt en altitude

Photo: Keystone/FRANCESCA AGOSTA

La sécheresse entraîne un risque d’incendie de forêt dans certaines régions suisses situées en altitude. Le canton de Berne, par exemple, a appelé à une vigilance accrue dans l’utilisation du feu et des feux d’artifice dans les zones ensoleillées et sans neige.

Sont concernées les régions situées au-dessus d’environ 1000 mètres d’altitude dans l’Oberland bernois et le Jura bernois, comme l’a indiqué mardi l’Office cantonal des forêts et des dangers naturels. Selon celui-ci, le niveau de danger d’incendie de forêt est actuellement de 2 sur 5, ce qui correspond à un 'danger modéré'.

Le canton recommande donc de ne quitter les foyers que lorsqu’ils sont complètement éteints et refroidis. En cas de vent, il est conseillé de renoncer totalement à faire du feu. En revanche, dans les régions de basse altitude, où il y a souvent eu du brouillard ou du givre ces derniers jours, le risque de feu incontrôlé en forêt ou en plein air est faible.

Le niveau de danger 2 s’applique également à de nombreuses régions des Grisons et du Tessin ainsi qu’au Liechtenstein, selon la carte des dangers publiée mardi par l’Office fédéral de l’environnement.

Incendie dans le Haut-Valais

En raison de la sécheresse, certaines communes du Haut-Valais ont en outre instauré une interdiction de faire du feu. Cette décision fait suite à un incendie survenu sous un télésiège dans une station de ski de la commune de Bellwald. Une cigarette jetée serait à l’origine du feu, a déclaré la présidente de la commune, Jeannine Burgener, au journal régional - Berne Fribourg Valais - de la Radio SRF.

L’interdiction de faire du feu et des feux d’artifice s’applique ainsi notamment aux communes de Fiesch et de Riederalp. À Brigue-Glis et à Naters, une simple recommandation de renoncer aux feux d’artifice et aux feux de montagne a entre-temps également été transformée en interdiction.

/ATS
 

Actualités suivantes

La sécheresse entraîne un risque d’incendie de forêt en altitude

La sécheresse entraîne un risque d’incendie de forêt en altitude

Suisse    Actualisé le 30.12.2025 - 16:12

La sécheresse entraîne un risque d’incendie de forêt en altitude

La sécheresse entraîne un risque d’incendie de forêt en altitude

Suisse    Actualisé le 30.12.2025 - 16:18

Un nouveau procureur général à Fribourg dès le 1er janvier

Un nouveau procureur général à Fribourg dès le 1er janvier

Suisse    Actualisé le 30.12.2025 - 10:18

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 29.12.2025 - 21:31

Articles les plus lus

Seuls 27% des parlementaires déclarent tous leurs revenus

Seuls 27% des parlementaires déclarent tous leurs revenus

Suisse    Actualisé le 29.12.2025 - 09:05

La monogamie, un régime lié à la concurrence pour l'héritage

La monogamie, un régime lié à la concurrence pour l'héritage

Suisse    Actualisé le 29.12.2025 - 21:05

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 29.12.2025 - 21:31

Un nouveau procureur général à Fribourg dès le 1er janvier

Un nouveau procureur général à Fribourg dès le 1er janvier

Suisse    Actualisé le 30.12.2025 - 10:18

Genève peut profiter des économies à l'ONU, dit sa présidente

Genève peut profiter des économies à l'ONU, dit sa présidente

Suisse    Actualisé le 28.12.2025 - 06:38

L'ancien syndic de Lausanne Daniel Brélaz est décédé

L'ancien syndic de Lausanne Daniel Brélaz est décédé

Suisse    Actualisé le 28.12.2025 - 08:56

Seuls 27% des parlementaires déclarent tous leurs revenus

Seuls 27% des parlementaires déclarent tous leurs revenus

Suisse    Actualisé le 29.12.2025 - 09:05

La monogamie, un régime lié à la concurrence pour l'héritage

La monogamie, un régime lié à la concurrence pour l'héritage

Suisse    Actualisé le 29.12.2025 - 21:05