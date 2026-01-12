Crans-Montana renonce à être partie plaignante

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

La commune de Crans-Montana ne sera pas partie plaignante dans l'affaire de l'incendie du bar 'Le Constellation'. Elle a informé le ministère public de sa décision. Elle vise désormais à être 'partie à la procédure'.

/ATS
 

