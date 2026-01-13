La gauche entre dans la danse pour défendre le fonds climat

La gauche se lance dans la bataille pour défendre le climat. 'En votant oui à l'initiative ...
La gauche entre dans la danse pour défendre le fonds climat

La gauche entre dans la danse pour défendre le fonds climat

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

La gauche se lance dans la bataille pour défendre le climat. 'En votant oui à l'initiative pour un fonds climat, nous nous attaquerons enfin au projet de notre génération qu'est la protection du climat', a avancé mardi le comité devant les médias.

La Suisse n'arrivera pas à respecter son engagement climatique d'ici 2050, rappellent les Vert-e-s, le PS, l'Union syndicale suisse, le PEV, les Jeunes PVL et les écoles polytechniques. En tant que pays alpin, la Suisse se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale.

Et les dégâts qu'entraîne ce réchauffement se chiffrent déjà à environ 1 milliard de francs par an. Et, selon le gouvernement, ce chiffre pourrait atteindre 34 milliards d'ici 2060, soulignent les partisans de l'initiative.

Un fonds pour le climat permettrait d'atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050. Son mécanisme est simple: la Confédération investit chaque année 0,5 à 1% du PIB dans la transition énergétique, la rénovation des bâtiments et le passage à des technologies respectueuses du climat. Sans aucun nouvel impôt ni aucune nouvelle taxe.

Les Suisses se prononcent le 8 mars.

/ATS
 

