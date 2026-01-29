Neuchâtel: le RHNe s'attend à un déficit de 12,4 millions en 2026

Le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) s'attend à un déficit de 12,4 millions de francs en 2026, moins élevé que les dernières années. L'établissement, qui fait face à de nouveaux défis financiers, va sortir de ses murs pour développer des soins de proximité.

'Le RHNe devra composer en 2026 avec de nouvelles contraintes financières exogènes qui péjoreront la situation financière d’environ 5,6 millions de francs', a indiqué jeudi l'établissement. Malgré un programme de mesures d'amélioration du résultat de 15 millions, l'institution va ainsi enregistrer un déficit.

Le chiffre d’affaires devrait atteindre 461 millions de francs en 2026, en augmentation de 1,5% par rapport aux projections 2025. La reprise des activités du Groupe Santé Volta en décembre 2025, intégrée dans la nouvelle société Réso.ne, devrait y contribuer.

RHNe espère renforcer ainsi le maillage ambulatoire et les soins de proximité. Des pôles de santé pluridisciplinaires, en collaboration avec Nomad, Aross et le CNP devraient être créés.

/ATS