Il y a 75 ans, une avalanche faisait dix morts à Airolo

Il y a 75 ans, dans la nuit du 11 au 12 février 1951, une avalanche s'abattait sur le village ...
Photo: KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/ERNST BAUMANN

Il y a 75 ans, dans la nuit du 11 au 12 février 1951, une avalanche s'abattait sur le village d'Airolo (TI), au pied du Gothard. La neige emportait 18 maisons et faisait dix morts.

L'avalanche surprenait les habitants dans leur sommeil. A 00h50 cette nuit-là, une énorme coulée se détachait de la 'Valascia', le nom de la montagne. Selon des témoignages recueillis dans la presse locale, cet hiver-là, la neige s'était mise à tomber dès le mois de novembre sur la Léventine. A Airolo, il en était tombé 14 mètres.

Quelques jours avant le drame, le 5 février 1951, la municipalité avait fait évacuer 200 personnes des maisons situées dans la partie sud-est du village. Le temps s'étant amélioré, la mesure avait été levée.

Le 12 février, 500'000 mètres cubes de neige - un volume équivalant à celui de quelque 200 piscines olympiques ou d'un immeuble de plus de 37 m sur la surface d'un terrain de football -, d'arbres et de rochers se détachaient de la montagne. Sur son passage, l'avalanche ensevelissait les étables et tout leur bétail, emportait les remparts de protection construits en 1923 et s'arrêtait à quelques mètres de la route cantonale.

Le village se retrouvait sans électricité, coupé du reste du monde. La solidarité s'organisait immédiatement avec les soldats de l'école de recrue de la caserne d'Airolo comme premiers sauveteurs. D'autres compagnies militaires dont un régiment d'aviation étaient envoyées en renfort.

