Conférence sur la sécurité: les Européens sous pression américaine

Plus de 60 chefs d'État et de gouvernement et une centaine de ministres des Affaires étrangères ...
Photo: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK

Plus de 60 chefs d'État et de gouvernement et une centaine de ministres des Affaires étrangères et de la Défense se réunissent pour la Conférence de Munich sur la sécurité. Les Européens sont sur le qui-vive, un an après un discours conflictuel de l'équipe Trump.

Les Européens abordent ce 'Davos de la défense', qui se tient de vendredi à dimanche, sous l'intense pression de leur allié américain qui leur reproche de ne pas se prendre suffisamment en main et sous la menace de la Russie qui a envahi l'Ukraine.

'L'ordre international ravagé à coups de boulets de démolition' sera au centre des débats, selon les organisateurs. Les sujets sont innombrables: l'effritement de l'ordre international, la fragmentation du monde, la dissuasion nucléaire, la guerre en Ukraine, le Groenland, etc.

L'année dernière, le vice-président JD Vance avait consterné les Européens en affirmant que la liberté d'expression 'reculait' sur le continent. Cette année, c'est le secrétaire d'Etat Marco Rubio, considéré comme moins idéologue, qui conduit la délégation américaine.

/ATS
 

