Avocats des Moretti: « personne n'a voulu cette tragédie »

Les trois avocats du couple Moretti ont pris la parole sur le dossier Crans-Montana cette semaine, pour la deuxième fois depuis les événements. Les défenseurs ont évoqué avec Le Nouvelliste leur 'combat pour la vérité'.

Près de deux mois après les faits, Yaël Hayat, Nicola Meier et Patrick Michod ont contacté le média valaisan pour organiser l'interview. Objectif: 'rétablir nombre de contre-vérités' et ce 'sans dévoiler le contenu du dossier'.

Les trois défenseurs dénoncent les fuites du dossier pénal, qui 'contribuent à alimenter certains mensonges'. Ils attestent n'avoir jamais communiqué un seul élément de l'instruction, bien qu'ils en aient 'plein' qui seraient 'favorables aux Moretti'.

Désormais l'heure est au 'combat pour que la vérité émerge'. Principale vérité à rétablir, selon les avocats: le drame du Nouvel An est un 'accident'. 'Personne n’a voulu cette tragédie (...). Ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de responsabilité à établir, mais ça veut dire que ce drame est involontaire'.

/ATS