Les Chambres fédérales rejettent l'initiative sur la neutralité

Photo: KEYSTONE/ANDREAS BECKER

Suivant le Conseil fédéral et le Conseil des Etats, le National a rejeté jeudi, par 128 voix contre 60, l'initiative sur la neutralité. Contrairement aux sénateurs, il s'est toutefois opposé à un contre-projet direct. Ces derniers devront se prononcer à nouveau.

