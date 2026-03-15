Fort danger d'avalanche, surtout au sud des Alpes

Les importantes chutes de neige samedi et durant la nuit de samedi à dimanche, avant tout au ...
Fort danger d'avalanche, surtout au sud des Alpes

Fort danger d'avalanche, surtout au sud des Alpes

Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

Les importantes chutes de neige samedi et durant la nuit de samedi à dimanche, avant tout au sud des Alpes, rend le danger d'avalanche élevé. Il faut s'attendre à de nombreuses coulées spontanées.

Plus d'un mètre de neige est tombé par endroits au sud des Alpes, indique dimanche matin le site web de Meteonews. Certaines vallées au nord de l'Arc alpin ont également été touchées, notamment dans l'Oberland bernois, les cantons d'Uri, de Glaris et de Sargans.

Cette neige fraîche a entraîné un danger d'avalanche de niveau 4 sur le versant sud des Alpes et sur la crête adjacente au nord, selon le site dédié de la Confédération. Cela signifie que les avalanches peuvent se déclencher facilement. Les voies de circulation pourraient également être menacées.

Dans le reste des Alpes, le niveau 3 est en vigueur. En Valais, même avec un danger marqué, de nombreux dynamitages préventifs pour déclencher les coulées qui menacent ont été entendus dimanche matin.

/ATS
 

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