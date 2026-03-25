Une cargaison romaine échouée retrouvée dans le lac de Neuchâtel

Une cargaison romaine échouée au Ier siècle ap. J.-C. a été retrouvée dans le lac de Neuchâtel ...
Une cargaison romaine échouée retrouvée dans le lac de Neuchâtel

Une cargaison romaine échouée retrouvée dans le lac de Neuchâtel

Photo: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Une cargaison romaine échouée au Ier siècle ap. J.-C. a été retrouvée dans le lac de Neuchâtel. Des centaines d'objets, constituant une mine d'informations inestimable, ont été identifiés, documentés puis prélevés.

La richesse et la diversité de ces objets archéologiques rendent cette découverte unique à l'échelle suisse et même au nord des Alpes, a-t-on appris mercredi lors d'une conférence de presse.

La cargaison contenait des ustensiles, des outils ou encore des roues de char en parfait état de conservation.

Pour les scientifiques, ces pièces constituent une source d'informations inestimable. Elles permettront des recherches sur les réseaux d'échanges, les savoir-faire techniques, les ateliers de fabrication de céramique ou encore la commercialisation des produits manufacturés.

Les résultats de ces investigations seront mis en valeur au Laténium à Hauterive (NE). Avant cela, il faudra procéder à un important travail de conservation et de restauration.

/ATS
 

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