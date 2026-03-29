Lausanne: le PLR ne parvient pas à décrocher un siège en plus

Il n'y aura pas de rééquilibrage des forces à la Municipalité de Lausanne: le PLR n'est pas ...
Lausanne: le PLR ne parvient pas à décrocher un siège en plus

Lausanne: le PLR ne parvient pas à décrocher un siège en plus

Photo: Keystone/CYRIL ZINGARO

Il n'y aura pas de rééquilibrage des forces à la Municipalité de Lausanne: le PLR n'est pas parvenu dimanche à décrocher un deuxième siège. L'alliance rose-rouge-verte a réussi le pari de faire passer ses six candidats au second tour.

/ATS
 

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