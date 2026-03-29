Lausanne: le PLR ne parvient pas à décrocher un siège en plus
Il n'y aura pas de rééquilibrage des forces à la Municipalité de Lausanne: le PLR n'est pas ...
RJB
Photo: Keystone/CYRIL ZINGARO
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