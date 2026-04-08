Un véhicule militaire Duro accidenté dans un giratoire à Hinwil

Un véhicule militaire de transport de troupes a été victime d'un accident mercredi dans un ...
Un véhicule militaire Duro accidenté dans un giratoire à Hinwil

Un véhicule militaire Duro accidenté dans un giratoire à Hinwil

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Un véhicule militaire de transport de troupes a été victime d'un accident mercredi dans un giratoire à Hinwil (ZH). On en ignore encore l'ampleur des dégâts humains et matériels. Un important dispositif de secours dont un hélicoptère de la Rega est sur place.

L'accident est survenu dans l'après-midi. De nombreuses ambulances et un hélicoptère de la Rega ont été dépêchés sur place, selon le site en ligne du journal régional Zürcher Oberländer. La police cantonale zurichoise confirme l'accident. Selon le département fédéral de la défense, le véhicule impliqué est un Duro.

/ATS
 

Actualités suivantes

Un véhicule militaire Duro accidenté dans un giratoire à Hinwil

Un véhicule militaire Duro accidenté dans un giratoire à Hinwil

Suisse    Actualisé le 08.04.2026 - 15:45

Un prévenu refuse de répondre aux questions des procureures

Un prévenu refuse de répondre aux questions des procureures

Suisse    Actualisé le 08.04.2026 - 14:27

Hélicoptères de l'armée en aide contre l'incendie de forêt à Brusio

Hélicoptères de l'armée en aide contre l'incendie de forêt à Brusio

Suisse    Actualisé le 08.04.2026 - 13:01

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 07.04.2026 - 21:52

Articles les plus lus