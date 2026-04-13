La politique suisse salue des élections démocratiques, l'UDC déçue

Les parlementaires suisses saluent des élections démocratiques au lendemain de la victoire ...
La politique suisse salue des élections démocratiques, l'UDC déçue

La politique suisse salue des élections démocratiques, l'UDC déçue

Photo: KEYSTONE/EPA/Robert Hegedus

Les parlementaires suisses saluent des élections démocratiques au lendemain de la victoire de Peter Magyar contre Viktor Orban en Hongrie. Seule l'UDC se dit déçue de la défaite du dirigeant d'extrême droite après 16 ans de pouvoir.

'Je salue et me félicite de la force de la démocratie hongroise', a déclaré Laurent Wehrli (PLR/VD) à Keystone-ATS lundi. Le conseiller national salue y compris la réaction du premier ministre sortant Viktor Orban. Il a accepté officiellement sa défaite alors que certains craignaient un putsch.

Les élections hongroises étaient décisives vis-à-vis de l'Union européenne, qui souffrait des nombreux blocages du gouvernement Orban. La population a très clairement voté en faveur de l'UE, a commenté M. Wehrli.

'Une avancée décisive'

Le gouvernement était de plus en plus anti-européen tout en profitant de l'Europe, a commenté Laurence Fehlmann-Rielle (PS/GE), très réjouie de la défaite de M. Orban. Peter Magyar est, certes, conservateur, mais on peut s'attendre à ce qu'il soit loyal vis-à-vis de l'UE et lutte contre la corruption, a-t-elle ajouté.

'L'élection de M. Magyar est une avancée décisive pour l'ensemble du continent. Elle contredit les voix qui dépeignent une Europe en manque de cohésion', a abondé Elisabeth Schneider-Schneiter (Centre/BL). Pour la Suisse, qui est confrontée à d’importants défis pour sa sécurité, la coopération avec une Europe stable est décisive, a-t-elle ajouté.

Seule l'UDC est déçue. 'J'aurais préféré que Viktor Orban reste au pouvoir. Il aurait été un bon contrepoids au reste de l'Europe', a réagi Martin Haab (UDC/ZH). Le conseiller national pense notamment à la politique migratoire stricte du premier ministre sortant.

/ATS
 

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