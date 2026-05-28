Un homme blesse trois personnes à la gare de Winterthour (ZH)

Un homme a agressé et blessé à l'arme blanche trois personnes jeudi matin à la gare centrale de Winterthour (ZH). L'auteur présumé, un Suisse âgé de 31 ans, a pu être arrêté par la police.

L'agression s'est produite peu après 8h30, annonce jeudi la police cantonale zurichoise. Les trois personnes blessées, âgées de 28, 43 et 52 ans, sont des Suisses. Elles ont toutes trois été transportées à l'hôpital.

Le mobile de l'agresseur fait l'objet d'une enquête en cours. Sur place, la police cantonale de Zurich, la police municipale de Winterthour ainsi que la police des transports des CFF sont intervenues.

/ATS