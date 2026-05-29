Quatre pays en concurrence pour le 2e système de défense sol-air

La Suisse doit se doter d'un deuxième système de défense sol-air en raison du retard de livraison des Patriot américains. L'Office fédéral de l'armement a reçu des informations de l'Allemagne, de la France, d'Israël et de la Corée du Sud.

Ces informations seront analysées du point de vue militaire, technique et commercial. Elles serviront de base au Conseil fédéral pour décider dès cet été de la suite à donner, indique armasuisse vendredi dans un communiqué.

Le gouvernement avait décidé le 6 mars d'acheter un système supplémentaire pour la défense sol-air. Celui-ci devrait de préférence être produit en Europe. Cette mesure vise d'une part à réduire la dépendance vis-à-vis de certaines chaînes d'approvisionnement ou de certains Etats, et d’autre part, à mieux assurer la disponibilité.

/ATS