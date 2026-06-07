Publicité Migros: des défenseurs des animaux déposent une plainte

Une alliance d’organisations de protection des animaux critique une publicité de Migros: l’affirmation ...
Publicité Migros: des défenseurs des animaux déposent une plainte

Publicité Migros: des défenseurs des animaux déposent une plainte

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Une alliance d’organisations de protection des animaux critique une publicité de Migros: l’affirmation 'Toujours d’actualité: le bien-être animal' embellit la réalité, selon elles. Le distributeur rejette ces accusations.

L’équipe de 'Werbemist' (publicité bidon) prévoit de déposer dans les prochains jours une plainte auprès de la Commission suisse pour la loyauté (CSL), a-t-elle indiqué dimanche à Keystone-ATS, revenant sur une information de la SonntagsZeitung. Derrière 'Werbemist' se trouvent les organisations de protection des animaux 'Animal Rights Switzerland', 'Sentience' ainsi que la 'Fondation pour l’animal en droit (TIR)' et 'Tier im Fokus (TIF)'.

L’affirmation 'Toujours d’actualité: le bien-être animal', utilisée dans une campagne publicitaire de Migros, est 'cynique' au regard des graves problèmes de protection des animaux dans l’élevage, affirme les organisations. Et celles-ci d'évoquer notamment de douloureuses fractures du bréchet, un os de la poitrine, chez les poules pondeuses ou l’étourdissement au CO2 des porcs qui provoque une panique due à leur suffocation.

Malgré cela, Migros peut utiliser les labels 'bien-être animal' ou 'respectueux des animaux' à des fins publicitaires, ces termes n’étant pas protégés juridiquement, selon 'Werbemist'. Dans sa plainte, l’alliance de protection des animaux accuse ainsi Migros de 'welfare washing' (de s'en laver les mains).

Migros a rejeté ces accusations. Le bien-être animal constitue un engagement clair de l’entreprise, a déclaré une porte-parole à Keystone-ATS. Les standards sont régulièrement contrôlés et des améliorations mises en œuvre. Il est toutefois également clair, a ajouté Migros, que les défis liés à l’élevage ne peuvent être abordés 'qu’en collaboration avec l’agriculture, la recherche et les autorités'.

/ATS
 

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